Виктория Сливко — победительница спринта на чемпионате России — 2024

Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла спринтерскую гонку в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону в Тюмени.
Биатлонистка преодолела дистанцию за 22.55,5 секунды и не допустила ни одного промаха. На второй позиции расположилась Кристина Резцова (ХМАО-Югра). Она отстала от лидера на 16,1 секунды. Тройку призёров замкнула Ирина Казакевич (Свердловская область). Её отставание составило 20,8 секунды.
Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024. Спринт. Женщины. Результаты:
1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 22.55,5 секунды (0).
2. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) +16,1 секунды отставания (1).
3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +20,8 (1).
4. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +27,2 (1).
5. Полина Шевнина (Москва) +29,6 (1).
6. Анна Сола (Республика Беларусь) +33,7 (1).
Ранее победителем мужского спринта стал Карим Халили. ЧР по биатлону в Тюмени завершится 31 марта.
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