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Сливко выиграла спринт на ЧР в Тюмени, Резцова — вторая, Казакевич — третья

Виктория Сливко — победительница спринта на чемпионате России — 2024
Виктория Сливко
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Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла спринтерскую гонку в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону в Тюмени.

Биатлонистка преодолела дистанцию за 22.55,5 секунды и не допустила ни одного промаха. На второй позиции расположилась Кристина Резцова (ХМАО-Югра). Она отстала от лидера на 16,1 секунды. Тройку призёров замкнула Ирина Казакевич (Свердловская область). Её отставание составило 20,8 секунды.

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024. Спринт. Женщины. Результаты:

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 22.55,5 секунды (0).
2. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) +16,1 секунды отставания (1).
3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +20,8 (1).
4. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +27,2 (1).
5. Полина Шевнина (Москва) +29,6 (1).
6. Анна Сола (Республика Беларусь) +33,7 (1).

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Женщины. Спринт 7.5 км
25 марта 2024, понедельник. 12:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
22:55.5
2
Кристина Резцова
ХМАО-Югра
+16.1
3
Ирина Казакевич
Свердловская область
+20.8

Ранее победителем мужского спринта стал Карим Халили. ЧР по биатлону в Тюмени завершится 31 марта.

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