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Сливко: очень рада своей победе, но хотела, чтобы выиграла Кристина Резцова

Сливко: очень рада своей победе, но хотела, чтобы выиграла Кристина Резцова
Виктория Сливко
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Победительница спринтерской гонки в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024 в Тюмени Виктория Сливко рассказала, что хотела, чтобы победу в соревнованиях одержала её соперница Кристина Резцова.

«Я очень рада своей победе. Но я очень хотела, чтобы Кристина выиграла. Потому, что это Кубок имени её мамы», — поделилась Сливко в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что победители спринтерских гонок на чемпионате России с текущего сезона будут получать Кубок в память о биатлонистке Анфисе Резцовой.

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024. Спринт. Женщины. Результаты:

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 22.55,5 секунды (0).
2. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) +16,1 секунды отставания (1).
3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +20,8 (1).
4. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +27,2 (1).
5. Полина Шевнина (Москва) +29,6 (1).
6. Анна Сола (Республика Беларусь) +33,7 (1).

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Женщины. Спринт 7.5 км
25 марта 2024, понедельник. 12:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
22:55.5
2
Кристина Резцова
ХМАО-Югра
+16.1
3
Ирина Казакевич
Свердловская область
+20.8
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