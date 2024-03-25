Сливко: очень рада своей победе, но хотела, чтобы выиграла Кристина Резцова

Победительница спринтерской гонки в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024 в Тюмени Виктория Сливко рассказала, что хотела, чтобы победу в соревнованиях одержала её соперница Кристина Резцова.

«Я очень рада своей победе. Но я очень хотела, чтобы Кристина выиграла. Потому, что это Кубок имени её мамы», — поделилась Сливко в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что победители спринтерских гонок на чемпионате России с текущего сезона будут получать Кубок в память о биатлонистке Анфисе Резцовой.

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024. Спринт. Женщины. Результаты:

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 22.55,5 секунды (0).

2. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) +16,1 секунды отставания (1).

3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +20,8 (1).

4. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +27,2 (1).

5. Полина Шевнина (Москва) +29,6 (1).

6. Анна Сола (Республика Беларусь) +33,7 (1).