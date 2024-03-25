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Карим Халили выиграл спринт на ЧР-2024 по биатлону в Тюмени, Пащенко — второй, Колотов — третий

Карим Халили выиграл спринт на чемпионате России — 2024 по биатлону в Тюмени
Карим Халили
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Карим Халили стал победителем спринтерской гонки в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону в Тюмени.

Биатлонист, представляющий Москву, преодолел дистанцию за 25.33,7 секунды и не допустил ни одного промаха. На второй позиции расположился Пётр Пащенко (ХМАО-Югра). Он проиграл лидеру 7,5 секунды и не допустил ошибок на стрельбище. Тройку призёров замкнул Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия). Его отставание составило 15,9 секунды.

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024. Спринт. Мужчины. Результаты:

1. Карим Халили (Москва) — 25.33,7 секунды (0).
2. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) +7,5 секунды отставания (0).
3. Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия) +15,9 (0).
4. Александр Корнев (Республика Удмуртия) +16,6 (1).
5. Иван Колотов (Пермский край) +32,1 (0).
6. Даниил Серохвостов (Новосибирская область) +34,8 (1).

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Мужчины. Спринт 10 км
25 марта 2024, понедельник. 09:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Москва
25:33.7
2
Пётр Пащенко
ХМАО-Югра
+7.5
3
Ильназ Мухамедзянов
Удмуртская Республика
+14.6

ЧР по биатлону в Тюмени завершится 31 марта.

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