У победительницы ЧР-2024 Виктории Сливко накануне спринта поднялась температура

Обладательница золотой медали спринтерской гонки в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024 в Тюмени Виктория Сливко рассказала, что перед стартом у неё поднялась температура. Стоял вопрос об участии в соревнованиях.
«На самом деле у меня вчера возникли проблемы. Я была с температурой. Сегодня всё было под вопросом: бежать или нет. И сегодня такое чудо случилось. До слёз.
Поздний стартовый номер связан с недомоганием? Не люблю бегать под первым номером, поэтому не заявляюсь в первую группу. Предпочитаю вторую. Посоветовались с тренером. Я сказала Андрею Викторовичу: если я сильная, то я сильная в любой группе», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».
Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024.
Спринт. Женщины. Результаты:
1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 22.55,5 секунды (0).
2. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) +16,1 секунды отставания (1).
3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +20,8 (1).
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