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У победительницы ЧР-2024 Виктории Сливко накануне спринта поднялась температура

У победительницы ЧР-2024 Виктории Сливко накануне спринта поднялась температура
Виктория Сливко
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Обладательница золотой медали спринтерской гонки в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024 в Тюмени Виктория Сливко рассказала, что перед стартом у неё поднялась температура. Стоял вопрос об участии в соревнованиях.

«На самом деле у меня вчера возникли проблемы. Я была с температурой. Сегодня всё было под вопросом: бежать или нет. И сегодня такое чудо случилось. До слёз.

Поздний стартовый номер связан с недомоганием? Не люблю бегать под первым номером, поэтому не заявляюсь в первую группу. Предпочитаю вторую. Посоветовались с тренером. Я сказала Андрею Викторовичу: если я сильная, то я сильная в любой группе», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024.
Спринт. Женщины. Результаты:

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 22.55,5 секунды (0).
2. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) +16,1 секунды отставания (1).
3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +20,8 (1).

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Женщины. Спринт 7.5 км
25 марта 2024, понедельник. 12:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
22:55.5
2
Кристина Резцова
ХМАО-Югра
+16.1
3
Ирина Казакевич
Свердловская область
+20.8
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