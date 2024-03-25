Виктория Сливко отдала Кубок Анфисы Резцовой её дочери Кристине

Победительница спринтерской гонки в рамках Альфа-Банк ЧР-2024 по биатлону в Тюмени Виктория Сливко стала обладательницей Кубка Анфисы Резцовой. Во время церемонии награждения биатлонистка отдала титул ставшей второй Кристине Резцовой — дочери прославленной спортсменки.
Фото: эфир «Матч ТВ»
Фото: эфир «Матч ТВ»
Фото: эфир «Матч ТВ»
Ранее дочь титулованной биатлонистки заявляла, что мечтает выиграть трофей, который был учреждён в память о её маме. В спринте на национальном чемпионате Кристина Резцова допустила один промах и заняла второе место, проиграв лидеру 16,1 секунды.
Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024.
Спринт. Женщины. Результаты:
1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 22.55,5 секунды (0).
2. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) +16,1 секунды отставания (1).
3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +20,8 (1).