Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Виктория Сливко отдала Кубок Анфисы Резцовой её дочери Кристине

Виктория Сливко отдала Кубок Анфисы Резцовой её дочери Кристине
Кристина Резцова
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница спринтерской гонки в рамках Альфа-Банк ЧР-2024 по биатлону в Тюмени Виктория Сливко стала обладательницей Кубка Анфисы Резцовой. Во время церемонии награждения биатлонистка отдала титул ставшей второй Кристине Резцовой — дочери прославленной спортсменки.

Фото: эфир «Матч ТВ»

Фото: эфир «Матч ТВ»

Фото: эфир «Матч ТВ»

Ранее дочь титулованной биатлонистки заявляла, что мечтает выиграть трофей, который был учреждён в память о её маме. В спринте на национальном чемпионате Кристина Резцова допустила один промах и заняла второе место, проиграв лидеру 16,1 секунды.

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024.
Спринт. Женщины. Результаты:

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 22.55,5 секунды (0).
2. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) +16,1 секунды отставания (1).
3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +20,8 (1).

Материалы по теме
Сливко: очень рада своей победе, но хотела, чтобы выиграла Кристина Резцова
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android