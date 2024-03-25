Гербулова — о седьмом месте в спринте ЧР: весной всегда тяжело

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2017 года биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала своё выступление в спринте в рамках Альфа-Банк ЧР-2024 в Тюмени.
«Дистанция была сложная от начала и до конца. Весной всегда тяжело. Мне сегодня тяжело. Понимала, что меня только стрельба спасёт (смеётся). Чемпионат России ещё не закончился. Я не буду давать оценку. Я надеюсь, что в конце они будут удовлетворительными», — сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».
Напомним, спринтерскую гонку выиграла Виктория Сливко. Биатлонистка преодолела дистанцию за 22.55,5 секунды и не допустила ни одного промаха. На второй позиции расположилась Кристина Резцова (ХМАО-Югра). Она отстала от лидера на 16,1 секунды. Тройку призёров замкнула Ирина Казакевич (Свердловская область). Её отставание составило 20,8 секунды.
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