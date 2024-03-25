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Гербулова — о седьмом месте в спринте ЧР: весной всегда тяжело

Гербулова — о седьмом месте в спринте ЧР: весной всегда тяжело
Наталья Гербулова
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Бронзовый призёр чемпионата Европы 2017 года биатлонистка Наталья Гербулова прокомментировала своё выступление в спринте в рамках Альфа-Банк ЧР-2024 в Тюмени.

«Дистанция была сложная от начала и до конца. Весной всегда тяжело. Мне сегодня тяжело. Понимала, что меня только стрельба спасёт (смеётся). Чемпионат России ещё не закончился. Я не буду давать оценку. Я надеюсь, что в конце они будут удовлетворительными», — сказала Гербулова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, спринтерскую гонку выиграла Виктория Сливко. Биатлонистка преодолела дистанцию за 22.55,5 секунды и не допустила ни одного промаха. На второй позиции расположилась Кристина Резцова (ХМАО-Югра). Она отстала от лидера на 16,1 секунды. Тройку призёров замкнула Ирина Казакевич (Свердловская область). Её отставание составило 20,8 секунды.

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Женщины. Спринт 7.5 км
25 марта 2024, понедельник. 12:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
22:55.5
2
Кристина Резцова
ХМАО-Югра
+16.1
3
Ирина Казакевич
Свердловская область
+20.8
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