Резцова: перед ЧР-2024 я потренировалась два дня. Неделю лежала с вирусной инфекцией

Обладательница серебряной медали спринта в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024 в Тюмени Кристина Резцова рассказала, что заболела перед турниром.

«Весь этот сезон было много болезней и травм. К каждому соревнованию я подходила с тяжёлой головой и сердцем, что не сделала то, чего хотела бы. Перед этим чемпионатом я потренировалась два дня. Неделю лежала с вирусной инфекцией. Я ехала сюда спокойно, думала о том, что надо просто отбегать последние старты и в новый сезон уходить со спокойной душой. Когда пробежали контрольную тренировку, то состояние было неплохое. Я всё равно настраивалась бороться до конца. Безумно рада, что сегодня у меня есть медаль», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Ранее о недомоганиях также сообщила победительница гонки Виктория Сливко.