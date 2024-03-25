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Резцова: перед ЧР-2024 я потренировалась два дня. Неделю лежала с вирусной инфекцией

Резцова: перед ЧР-2024 я потренировалась два дня. Неделю лежала с вирусной инфекцией
Кристина Резцова
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Обладательница серебряной медали спринта в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024 в Тюмени Кристина Резцова рассказала, что заболела перед турниром.

«Весь этот сезон было много болезней и травм. К каждому соревнованию я подходила с тяжёлой головой и сердцем, что не сделала то, чего хотела бы. Перед этим чемпионатом я потренировалась два дня. Неделю лежала с вирусной инфекцией. Я ехала сюда спокойно, думала о том, что надо просто отбегать последние старты и в новый сезон уходить со спокойной душой. Когда пробежали контрольную тренировку, то состояние было неплохое. Я всё равно настраивалась бороться до конца. Безумно рада, что сегодня у меня есть медаль», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Женщины. Спринт 7.5 км
25 марта 2024, понедельник. 12:00 МСК
Окончено
1
Виктория Сливко
Тюменская область
22:55.5
2
Кристина Резцова
ХМАО-Югра
+16.1
3
Ирина Казакевич
Свердловская область
+20.8

Ранее о недомоганиях также сообщила победительница гонки Виктория Сливко.

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