Виктория Сливко получит дубликат Кубка Анфисы Резцовой — СБР

Чемпионка России по биатлону — 2024 Виктория Сливко получит дубликат Кубка Анфисы Резцовой, который она завоевала 25 марта в Тюмени, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Трофей вручается победителям спринтерских гонок в рамках чемпионата страны, начиная с текущего сезона. Таким образом, СБР решил отдать дань памяти трёхкратной олимпийской чемпионке по лыжным гонкам и биатлону Анфисе Резцовой.

Напомним, в спринте в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 победила Виктория Сливко. Она отдала Кубок дочери прославленной биатлонистки Кристине Резцовой. В мужских соревнованиях первый трофей в истории получил бронзовый призёр Олимпиады-2022 Карим Халили.

Анфиса Резцова скончалась 19 октября 2023 года.