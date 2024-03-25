Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Виктория Сливко получит дубликат Кубка Анфисы Резцовой — СБР

Виктория Сливко получит дубликат Кубка Анфисы Резцовой — СБР
Виктория Сливко
Комментарии

Чемпионка России по биатлону — 2024 Виктория Сливко получит дубликат Кубка Анфисы Резцовой, который она завоевала 25 марта в Тюмени, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Трофей вручается победителям спринтерских гонок в рамках чемпионата страны, начиная с текущего сезона. Таким образом, СБР решил отдать дань памяти трёхкратной олимпийской чемпионке по лыжным гонкам и биатлону Анфисе Резцовой.

Напомним, в спринте в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 победила Виктория Сливко. Она отдала Кубок дочери прославленной биатлонистки Кристине Резцовой. В мужских соревнованиях первый трофей в истории получил бронзовый призёр Олимпиады-2022 Карим Халили.

Анфиса Резцова скончалась 19 октября 2023 года.

Материалы по теме
Халили: очень приятно стать первым обладателем Кубка Анфисы Резцовой
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android