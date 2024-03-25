Губерниев прокомментировал решение Сливко отдать Кубок Анфисы Резцовой её дочери Кристине

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на жест российской биатлонистки Виктории Сливко, одержавшей победу в спринте на Альфа-Банк чемпионате России — 2024, отдать Кубок Анфисы Резцовой серебряному призёру гонки Кристине Резцовой. Губерниев высоко оценил поступок Сливко и отметил, что это событие стало украшением чемпионата страны.

«Сильный поступок. Пожалуй, я такого не ожидал. Но это было замечательно. Девушки продемонстрировали пример настоящей, честной спортивной борьбы. Вика знала, насколько Кристине было важно завоевать данный трофей. Более того, Резцова сделала для этого всё возможное. Слёзы на пьедестале. Объятия биатлонисток. Это настоящее украшение национального первенства. Хочется поблагодарить их, а также коллег из СБР. Если СБР решил вручить Сливко и Резцовой два кубка, то молодцы. Хорошая идея. Больше трофеев хороших и разных. Думаю, никто не обеднеет от того, что изготовят второй приз для Виктории», — приводит слова Губерниева «RT на русском».

Напомним, в Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что Сливко получит дубликат Кубка Анфисы Резцовой. Трофей вручается победителям спринтерских гонок чемпионата России начиная с нынешнего сезона.