Чепиков — о поступке Сливко: она проявила нормальную человеческую реакцию

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал решение Виктории Сливко отдать Кубок Анфисы Резцовой её дочери Кристине Резцовой.

«Сливко совершила благородный поступок. Всё-таки трофей сделали в память о маме Кристины Резцовой. И для неё он был дорог особенно. Представляю, насколько ей приятно, что подруга по команде так поступила. Всё-таки они не первый год выступают за сборную России. Сложно сказать, сделал бы я так на месте Виктории, ведь это достаточно необычная ситуация. Но она в данном случае проявила нормальную человеческую реакцию. Это очень трогательно», — рассказал Чепиков RT.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) принял решение о награждении с сезона-2023/2024 победителей спринтерских гонок чемпионата России Кубком Анфисы Резцовой. Первый трофей у мужчин получил Карим Халили, а у женщин – Виктория Сливко. Позднее Сливко отдала трофей Кристине Резцовой. В свою очередь, СБР сообщил, что Сливко получит дубликат Кубка.