«Надеюсь, мамочка видит это всё». Драма со слезами после первой гонки ЧР-2024 по биатлону

В Тюмени стартовал чемпионат России по биатлону. Программу соревнований открыли спринты. В этот раз гонки были особенными, ведь по их итогам разыгрывались не только медали, но и новый трофей – Кубок Анфисы Резцовой.

Если у мужчин без особых проблем победу одержал Карим Халили, то у женщин в напряжённой борьбе с Кристиной Резцовой выиграла Виктория Сливко. Но гонка запомнилась красивой историей. Виктория, забравшая Кубок Резцовой, трогательно отдала свою награду Кристине. Сдержать слёз от такого поступка ни смог никто.

Драматичная борьба

Чемпионат России открывали мужчины. Первая гонка турнира преподнесла сюрпризы: фавориты провалились, а в лидеры выбились те, от кого этого не ждали. Эдуард Латыпов и Александр Логинов допустили по три промаха, Антон Смольский и Кирилл Бажин – два, Даниил Серохвостов, Александр Корнев, Антон Бабиков и Александр Поварницын – по одному.

Зато ноль сделали Карим Халили, Пётр Пащенко и Ильназ Мухамедзянов. В совокупности с отличной стрельбой они показали и хороший ход, что позволило бороться за подиум. Лучшим в этой тройке стал Халили, 7,5 секунды ему уступил Пащенко. Бронзу забрал Мухамедзянов, отставший от лидера на 14,6 секунды.

У женщин же гонка получилась более напряжённой. Кристина Резцова, стартовавшая под восьмым номером, сразу задала высокую планку. Несмотря на промах, спортсменка из Югры финишировала первой, показав потрясающий ход.

Кристина долго была лидером спринта. Бороться с ней пыталась Ирина Казакевич. С промахом после стойки свердловчанка уступала сопернице 5,4 секунды. Казалось, нас ждёт настоящая заруба, но сил на последний круг Казакевич не хватило. На финише Ирина проиграла Кристине 4,7 секунды.

Скинуть Резцову с первого места пыталась и Наталья Гербулова. После второй стрельбы с нулём красноярская биатлонистка уступала лидеру всего 2,1 секунды. Если на рубеже Гербулова работала превосходно, то ногами показывала не самые впечатляющие результаты. В итоге Наталья проиграла Кристине 22,1 секунды.

«Крис, прости. Я хотела, чтобы ты выиграла»

Виктория Сливко и Кристина Резцова Фото: Наталья Горшкова/СБР

Было ощущение, что нас ждёт красивая история – Кристина заберёт первый в истории Кубок Анфисы Резцовой. Но этому было не суждено сбыться. Виктория Сливко, стартовавшая под 38-м номером, решила внести свои коррективы в расклады гонки.

Тюменская спортсменка идеально отработала на обоих рубежах и показала прекрасный ход. После стойки Сливко опережала Резцову 16,4 секунды. Этого запаса с лихвой хватило, чтобы удержать первое место до финиша. В итоге Виктория обошла Кристину на 16,1 секунды.

После финиша Сливко было видно, что Резцова немного расстроилась. Тем не менее югорчанка подошла поддержать победительницу гонки.

«Крис, прости. Я хотела, чтобы ты выиграла», – сказала ей Виктория во время объятий.

«А чего не остановилась?» – в шутку ответила ей Кристина.

Трогательная история

Виктория Сливко и Кристина Резцова Фото: Наталья Горшкова/СБР

Уже после Резцова призналась, что не расстроена из-за победы Сливко.

«Я абсолютно не расстроилась, что не взяла кубок, названный в честь мамы. Я понимала, что сегодня все не будут мечтать, чтобы я забрала этот кубок. Я сделала всё возможное на сегодняшний день, сделала всё, что от меня зависело. Да, не обошлось без ошибок. Надеюсь, этот кубок будут вручать каждый год, так что у меня будет возможность побороться. За Викторию очень рада. Переживала до последнего момента, в глубине души надеялась, что мне хватит времени, чтобы выиграть. Но как есть. Это спорт, Вику поздравляю.

Хотела бы, чтобы Вика специально остановилась и я забрала трофей? Нет. Это спорт. Мы понимаем, что здесь каждый хочет выиграть, каждый работает для этого. Если бы Вика так сделала, это был бы просто её жест. Знаю, что она очень переживала. Перед стартом мы разговаривали, и она пожелала мне победы. В принципе, все девчонки подходили ко мне и говорили, что хотели бы, чтобы я выиграла. Это было максимально приятно.

Мне за себя и свой результат не стыдно. Надеюсь, мамочка видит это всё и хвалит меня», — призналась Кристина в эфире «Матч ТВ».

«Я очень рада своей победе. Но очень хотела, чтобы Кристина выиграла. Потому, что это кубок имени её мамы. На самом деле, у меня вчера возникли проблемы. Я была с температурой. Сегодня всё было под вопросом: бежать или нет. И сегодня такое чудо случилось. До слёз», — пояснила Сливко после гонки.

Но без красивой истории всё равно не обошлось. После вручения медалей и трофея имени Анфисы Резцовой победительница спустилась с пьедестала, попросила Кристину подняться на подиум и отдала кубок ей.

Разумеется, сдержать слёзы после такого жеста Кристина не смогла. Плача, Резцова обнимала Сливко и благодарила за такой подарок. Гимн обе спортсменки слушали вместе на первой ступеньке пьедестала с мокрыми от слёз глазами.