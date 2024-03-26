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Латыпов — о борьбе с Логиновым за серебро в пасьюте ЧР: у меня просто не хватило сил

Латыпов — о борьбе с Логиновым за серебро в пасьюте ЧР: у меня просто не хватило сил
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Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о борьбе с Александром Логиновым за серебро в гонке преследования на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону — 2024. Победителем гонки стал биатлонист Иван Колотов, Логинов завоевал серебряную медаль, а Латыпов стал бронзовым призёром соревнований.

«Я знал, что он сзади, но я уже все силы отдал, чтобы догнать ребят. В последнем подъёме у меня не хватило чистоты, Саша в концовке добавил. Была хорошая, красивая борьба. Я понимал, что его тень приближается, по звуку он был близко. Я уже максимально шёл. У меня просто не хватило сил. Я везде мог попадать, были свои ошибки, где‑то торопился. Досадные промахи, но борьба получилась отличной», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат России по биатлону проходит в Тюмени и завершится 31 марта. Сегодня, 26 марта, состоится женская гонка преследования.

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
26 марта 2024, вторник. 09:00 МСК
Окончено
1
Иван Колотов
Пермский край
36:35.9
2
Александр Логинов
Тюменская область
+8.1
3
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+8.3
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