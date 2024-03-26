Колотов — о победе в пасьюте: приехал на ЧР с мыслями, что пора уже вылезать из ямы

Российский биатлонист Иван Колотов, представляющий команду Пермского края, прокомментировал победу в гонке преследования на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону — 2024 в Тюмени. Спортсмен подчеркнул, что настраивался на чистую стрельбу перед гонкой, так как понимал, что ходом уступает соперникам.

«Этот сезон сложился для меня не очень удачно, но я приехал на этот чемпионат с мыслями, что пора уже вылезать из этой ямы. Я каждый день просыпался с мыслью, что выйду на спринт, обязательно стрельну «ноль» и буду в цветах. Я понимаю, что ходом парни намного сильнее сейчас бегут и меня может спасти только «ноль». Первый день материализовался — я заехал пятым.

Сегодня у меня была расстановка — стрелять тоже «ноль» и быть уже с медалью, 100%. Даже учитывая все риски моего хода и хода парней, я понимал, что «ноль» — это лучшая смазка. Даже с учётом того, что лыжи сегодня у меня были не лучшие. Я понимал, что самое главное — это не кидаться с самого начала. Мне даже с трибуны кричали: «Не кидайся!» Все тренеры подсказывали, сколько секунд. Я понимал, что 30 секунд отыграть у меня не смогут», — сказал Колотов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Колотов не допустил промахов в гонке преследования. Второе место в этой гонке на чемпионате России занял биатлонист Александр Логинов, представляющий команду Тюменской области. Бронзовую медаль в пасьюте завоевал представитель Республики Башкортостан Эдуард Латыпов. Сегодня, 26 марта, пройдёт женский пасьют. Начало гонки — в 12:00 мск. Соревнования в Тюмени завершатся 31 марта.