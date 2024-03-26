Колотов: призовые за победу на чемпионате России больше моей зарплаты за месяц

Российский биатлонист Иван Колотов, представляющий команду Пермского края, высказался о призовых на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону — 2024 в Тюмени. Спортсмен сообщил, что за победу на национальном чемпионате он получит больше, чем зарабатывает за один месяц.

«Если судить по прошлому году, победители чемпионата России получают где-то 90. Это, конечно, не в два раза больше моей зарплаты за месяц, но всё же больше. Было, что получал 25 тыс. рублей в месяц, но в тот же год у нас в регионе решили поддержать спортсменов. Не из‑за того, что я дал интервью, а потому что было в планах. От Минспорта и ЦСП поощряют спортсменов, в том числе премиями: я каждый год получаю неплохую премию. Финансово я стал более независимым, чем было раньше», — приводит слова Колотова «Матч ТВ».

Напомним, Колотов одержал победу в гонке преследования на чемпионате России, не допустив ни одного промаха. Серебро в этой гонке завоевал биатлонист из Тюменской области Александр Логинов. Третье место в пасьюте занял представитель Республики Башкортостан Эдуард Латыпов.