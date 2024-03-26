Шевнина — о втором месте в пасьюте на ЧР: только в самом конце получилось добавить темпа
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Российская биатлонистка Полина Шевнина, выступающая за команду Московской области, прокомментировала выступление в гонке преследования на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону — 2024 в Тюмени. Спортсменка стала второй в этой гонке.
«У меня была тактика, чтобы с первых кругов максимально приблизиться к соперникам. На последнем круге нужно было тактически правильно отработать. Просто сил не было догонять с самого начала круга. Получилось только в самом конце добавить темпа», — сказала Шевнина в эфире «Матч ТВ».
Напомним, победу в пасьюте на чемпионате России одержала белорусская биатлонистка Анна Сола. Спортсмены из Беларуси выступают на соревнованиях вне зачёта, поэтому золотую медаль получила занявшая второе место Шевнина.
Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Женщины. Гонка преследования 10 км
26 марта 2024, вторник. 12:00 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
33:21.8
2
Полина Шевнина
Московская область
+5.9
3
Виктория Сливко
Тюменская область
+15.7
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