Шевнина — о втором месте в пасьюте на ЧР: только в самом конце получилось добавить темпа

Российская биатлонистка Полина Шевнина, выступающая за команду Московской области, прокомментировала выступление в гонке преследования на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону — 2024 в Тюмени. Спортсменка стала второй в этой гонке.

«У меня была тактика, чтобы с первых кругов максимально приблизиться к соперникам. На последнем круге нужно было тактически правильно отработать. Просто сил не было догонять с самого начала круга. Получилось только в самом конце добавить темпа», — сказала Шевнина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу в пасьюте на чемпионате России одержала белорусская биатлонистка Анна Сола. Спортсмены из Беларуси выступают на соревнованиях вне зачёта, поэтому золотую медаль получила занявшая второе место Шевнина.