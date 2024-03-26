Сливко — о трассе на ЧР: сказала тренеру, что если дойдём до финиша, то мы героини

Чемпионка Европы в сингл-миксте российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала своё выступление в гонке преследования на Альфа-Банк чемпионате России — 2024, а также высказалась о состоянии трассы в Тюмени. Спортсменка стала третьей в этой гонке.
«Как я оценю завоевание медали? Блин, я молодец. Продолжаю собирать комплект наград, как на Спартакиаде. Молодцы все, кто финишировал по такой трассе. На пристрелке сказала тренеру, что если дойдём до финиша, то мы героини. Всем было очень сложно», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».
Напомним, победу в пасьюте одержала биатлонистка из Беларуси Анна Сола. Белорусские спортсмены выступают вне зачёта на этих соревнованиях, поэтому медали получили россиянки Полина Шевнина, Виктория Сливко и Кристина Резцова.
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