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Сливко — о трассе на ЧР: сказала тренеру, что если дойдём до финиша, то мы героини

Сливко — о трассе на ЧР: сказала тренеру, что если дойдём до финиша, то мы героини
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Чемпионка Европы в сингл-миксте российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала своё выступление в гонке преследования на Альфа-Банк чемпионате России — 2024, а также высказалась о состоянии трассы в Тюмени. Спортсменка стала третьей в этой гонке.

«Как я оценю завоевание медали? Блин, я молодец. Продолжаю собирать комплект наград, как на Спартакиаде. Молодцы все, кто финишировал по такой трассе. На пристрелке сказала тренеру, что если дойдём до финиша, то мы героини. Всем было очень сложно», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу в пасьюте одержала биатлонистка из Беларуси Анна Сола. Белорусские спортсмены выступают вне зачёта на этих соревнованиях, поэтому медали получили россиянки Полина Шевнина, Виктория Сливко и Кристина Резцова.

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Женщины. Гонка преследования 10 км
26 марта 2024, вторник. 12:00 МСК
Окончено
1
Анна Сола
Беларусь
33:21.8
2
Полина Шевнина
Московская область
+5.9
3
Виктория Сливко
Тюменская область
+15.7
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