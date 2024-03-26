Губерниев: стыдно, что организаторы ЧР не включают гимн Беларуси на церемонии награждения

Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о том, что организаторы чемпионата России не включили гимн Беларуси на церемонии награждения призёров женской гонки преследования, в которой одержала победу Анна Сола.

«Сегодня хороший спортивный день!!! «Матч ТВ» порадовал Анну Солу, гимн Республики Беларусь прозвучал в прямом эфире… Коллеги молодцы, а вот все организаторы ЧР по биатлону, увы, забоялись включить на стадионе гимн дружественной страны…

Я всех лично просил и Майгурова тоже… Но, нет… Типа регламент…. Мне лично стыдно и неловко… Мы большая и сильная страна, Беларусь наш друг и союзник, но медали не вручаем, гимн не включаем… Эту ситуацию надо менять!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Белорусская спортсменка допустила два промаха и преодолела дистанцию за 33.21,8. Второе место заняла представительница Московской области Полина Шевнина, промахнувшаяся дважды и отставшая от лидера на 5,9 секунды. Третьей стала биатлонистка Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область.