Стина Нильссон — о следующем сезоне: хочу начать сначала. Верю, что могу добиться успеха

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам, 30-летняя шведская биатлонистка Стина Нильссон подвела итоги сезона-2023/2024 и рассказала, что мотивирована на подготовку к следующему сезону.

«Есть проблески, которые позволяют мне чувствовать удовлетворение от выступлений в сезоне. Был Кубок IBU с подиумами и хороший финал сезона на Кубке мира в Канморе. Но в целом я ставила более высокие цели и не достигла того, на что способна.

Теперь мне хочется начать всё сначала, изменить систему. Верю, что у меня ещё есть потенциал, что я могу добиться успеха. Думаю, я ещё не увидела всего, на что способна, поэтому полна решимости приложить все усилия для успешного выступления в следующем сезоне», — приводит слова Нильссон Expressen.