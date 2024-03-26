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Кристина Резцова: не задумываюсь о том, чтобы попасть в сборную России

Кристина Резцова: не задумываюсь о том, чтобы попасть в сборную России
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Призёр Олимпийских игр Кристина Резцова заявила, что не задумывается о попадании в сборную России по биатлону.

«Про сборную давайте поговорим, когда будут списки. В любом случае чемпионат России — это главный старт сезона. У нас в этом году два главных старта: Спартакиада и чемпионат России. Не задумываюсь о том, чтобы попасть в сборную или нет. Мне важно реализовать свои возможности на данный момент. Все прекрасно понимают, какой у меня был сезон, как я начинала тренироваться, сколько было пропусков в связи со здоровьем, разными событиями. Важно было просто настроить себя, что нельзя сдаваться. Просто сделать то, что я умею, и сделать это хорошо», — сказала Резцова в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне Кристина Резцова тренируется самостоятельно. Программу тренировок спортсменка получает от Виталия Норицына.

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