Колотов рассказал о наборе веса и проблемах в прохождении трассы на ЧР в Тюмени

Российский биатлонист Иван Колотов, представляющий команду Пермского края, высказался об особенностях трассы на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону — 2024 в Тюмени. Накануне Колотов стал победителем гонки преследования на национальном чемпионате.

«Очень сложная трасса, как, впрочем, почти всегда весной. Она более трудная для тяжёлых спортсменов. Думаю, что я тоже уже к ним отношусь. Если раньше я весил 70-72 килограмма, сейчас у меня эта цифра доходит почти до 80. Хотя у меня габариты не очень большие, но я уже так нормально вешу. Это чувствуется по весенней мягкой трассе, далеко не каждый способен быстро бежать в таких условиях. Ты вязнешь, мышцы закисшие. Нужно стараться частотой идти и силовой компонент подключать», — приводит слова Колотова «Тюменская арена».

Напомним, Колотов не допустил промахов в пасьюте на чемпионате России и завоевал золото. Вторым в этой гонке стал биатлонист из Тюменской области Александр Логинов. Бронзу завоевал биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан. Завтра, 28 марта, на чемпионате России по биатлону пройдут смешанная эстафета и сингл-микст.