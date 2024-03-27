Батманова — о трассе на ЧР в Тюмени: на спуске можно по щиколотку тормозить в снегу

Российская биатлонистка Анастасия Батманова, представляющая Сахалинскую область, высказалась о состоянии трассы на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в Тюмени. Накануне спортсменка заняла пятое место в гонке преследования на этих соревнованиях.

«Очень тяжёлая трасса. Но дело не в рельефе, как многие любят говорить. А в погоде, которая подарила нам и лужи, и сугробы. Бывает, на спуске, на хорошей скорости, можно по щиколотку тормозить в снегу. Очень интересно испытать такие ощущения. Обычно ты бежишь в подъём, на спуске отдыхаешь. А тут отдыха процентов 20 от всей гонки. Это, наверное, самый неприятный аспект», — приводит слова Батмановой «Тюменская арена».

Напомним, победу в пасьюте одержала биатлонистка из Беларуси Анна Сола. Второй стала представительница Московской области Полина Шевнина. Тройку замкнула биатлонистка Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область.