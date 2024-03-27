Гореева — о Халили: если он в призах, я в призах, у него гонка не удалась, у меня тоже

Обладательница Кубка России по биатлону Анастасия Гореева высказалась о связи её результатов с успехами мужа, бронзового призёра Олимпийских игр, российского биатлониста Карима Халили. По словам спортсменки, обычно если у одного результаты идут вверх, то и у другого — тоже.

«Карим мне пока гражданский муж, мы ещё не расписались. Тем не менее подобная взаимосвязь есть. Даже по ходу сезона можно было наблюдать, что Карим создаёт темп, а я поддерживаю. Он в призах, и я — в призах. У Карима гонка не удалась, я тоже не с таким настроем бегу. Правда, сегодня он немного не справился со стрельбой, но я всё равно смогла настроиться, чтобы заработать себе цветы.

Он мне близкий человек, и я чувствую его переживания. Конечно, Карим как мужчина держится стойко, всегда меня подбадривает, настраивает на гонки. Но я знаю, что у него внутри, он расстраивается из-за результатов, и на мне это тоже сказывается. Но когда он выигрывает, меня это так подхлёстывает, что, выходя на старт, очень хочется поддержать любимого человека и тоже победить. Как бы ни сложился для меня очередной старт, он всегда сопереживает, находит слова поддержки. У него всегда есть что сказать. Даже если гонка не складывается, то Карим говорит, например: «Вот ты сегодня настреляла, но у тебя такой хороший ход был». Я так подумаю: «А ведь, действительно, он прав». Меня это, конечно, очень подбадривает», — приводит слова Гореевой «Тюменская арена».