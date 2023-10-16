«Личное — не публичное». В российском биатлоне скоро появится ещё одна звёздная семья

В феврале 2023 года с подачи Евгения Емерхонова биатлонный мир узнал неожиданную новость – Карим Халили и Анастасия Гореева состоят в романтических отношениях. Влюблённые отнекиваться не стали и подтвердили слухи. А спустя чуть более полугода объявили о своей помолвке.

В российском биатлоне скоро появится ещё одна звёздная семья.

«Личное — не публичное»

Анастасия и Карим знакомы давно. Оба представляют Московскую область, входят в состав сборной России и тренируются под руководством Артёма Истомина. Тем интереснее было узнать, что же заставило ребят спустя довольно долгое время посмотреть друг на друга не как на партнёров по команде.

Однако ни Халили, ни Гореева в конце прошлого сезона не стали раскрывать подробности романа, хоть и подтвердили сам факт отношений.

«Личное – не публичное», – ответила Анастасия в эфире Матч ТВ.

Анастасия Гореева и Карим Халили Фото: Из личного архива Анастасии Гореевой

Ясный и чёткий ответ Гореевой закрыл дискуссию. Тем более что внимание переключилось на важное биатлонное достижение Карима и Анастасии, о котором стало известно буквально в тот же день.

Это можно называть потрясающим стечением обстоятельств или же считать, что ребята приносят друг другу удачу в спорте, но и Анастасия, и Карим стали победителями общего зачёта Кубка России у женщин и мужчин соответственно. Причём Гореева вырвала свой трофей у Сливко при равном количестве очков. Так что эту пару можно по праву называть самой успешной в нашем биатлоне.

«Хочется, чтобы подарок остался со мной навсегда»

Ребята свои отношения на публику не выносили, поэтому для многих стало сюрпризом, когда Халили сделал предложение Гореевой, причём в собственный день рождения. Но и здесь биатлонисты поступили в своём стиле. О помолвке стало известно спустя полтора месяца после празднования.

Судя по видео, для Анастасии предложение руки и сердца стало настоящим сюрпризом. Благо команда всегда рядом, так что этот счастливый момент запечатлён на камеру и вошёл в хроники отечественного биатлона.

«Мне исполнилось 25 лет, долго думал, что подарить самому себе на день рождения. Так хочется, чтобы этот подарок остался со мной навсегда», – сказал Халили перед тем, как встать на одно колено перед Анастасией.

Предложение растрогало Горееву, и она ответила согласием. А это значит, что совсем скоро в нашем биатлонном мире станет на одну семью больше.

Успешных примеров достаточно. Из молодых семей – Никита и Анастасия Поршневы, Алексей и Анастасия Шевченко, Александр и Арина Поварницыны. А из тех, кто съел не один пуд соли – Валерий Медведцев и Ольга Пылёва, Максим Максимов и Альбина Ахатова. Так что биатлон объединяет.

А молодым – совет да любовь!