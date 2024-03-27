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Смольский — о гонке преследования: была стандартная тюменская разборка на подъёме

Смольский — о гонке преследования: была стандартная тюменская разборка на подъёме
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В эти дни в Тюмени проходит чемпионат России — 2024 по биатлону. Вчера, 26 марта, прошла мужская гонка преследования. Серебряный призёр Олимпийский игр в Пекине 2022 года белорусский биатлонист Антон Смольский остался четвёртым, отстав от третьего места на одну секунду. С единственным промахом белорус уступил лидеру, пермяку Ивану Колотову, девять секунд.

«Борьба была с первых метров. И я сражался до финишной черты. На середине дистанции Эдуард Латыпов попытался убежать, но мы догнали его. А потом была стандартная тюменская разборка на заключительном подъёме. Никто не хотел первым уходить на спуск. Тогда начали вместе ускоряться, вместе «сели». Я так понял, что у Александра Логинова лыжи ехали получше. Поэтому он нас объехал и ускорился. В преследовании нужно хорошо стрелять, чтобы бороться за пьедестал. Некоторые ребята стреляли вообще без штрафов. Это говорит о том, что спортсмены подошли к чемпионату России в хорошей форме. И, конечно, хотелось побороться за пьедестал. Но, к сожалению, а может быть, и к счастью, соперники оказались сильнее», — приводит слова Смольского «Тюменская арена».

Биатлон. Чемпионат России-2024. Тюмень
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
26 марта 2024, вторник. 09:00 МСК
Окончено
1
Иван Колотов
Пермский край
36:35.9
2
Александр Логинов
Тюменская область
+8.1
3
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+8.3
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