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Латыпов: сделаю всё возможное, чтобы забрать Кубок Содружества у Смольского

Латыпов: сделаю всё возможное, чтобы забрать Кубок Содружества у Смольского
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Трёхкратный призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился обнадёживающим настроем на борьбу с серебряным призёром Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке белорусом Антоном Смольским за победу в общем зачёте PARI Кубка Содружества – 2023/2024.

«У нас идёт интересная борьба с Антоном Смольским. У него комфортный отрыв в 25 очков, но в любом случае я буду навязывать борьбу и постараюсь победить в этих двух гонках, а дальше уже всё будет зависеть не от меня. Моя задача выиграть эти две личные гонки, которые могут решить судьбу Кубка. Борьба будет интересная, и я сделаю всё возможное, чтобы забрать Кубок», — приводит слова Латыпова Metaratings.

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