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Андрей Падин: Йоханнеса Бё может остановить только российская команда

Андрей Падин: Йоханнеса Бё может остановить только российская команда
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Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин поделился мнением об уровне конкуренции в международном биатлоне в условиях отсутствия российских спортсменов. Падин подчеркнул, что доминирование сборной Норвегии на международной арене негативно сказывается на зрелищности соревнований.

«Международный биатлон скучный без российских и белорусских биатлонистов. Наши СМИ говорят, что там сейчас доминируют норвежцы, но кажется, что об этом пишут не только у нас, а журналисты всех стран. Никто сейчас не может составить конкуренцию норвежцам. Они настолько сильны, что Йоханнес Бё идёт всё за новыми рекордами. Его может остановить только российская команда: Латыпов, Логинов. Ну и на данный момент Колотов», — приводит слова Падина «Матч ТВ».

Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных турниров с февраля 2022 года. Победителем общего зачёта Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 среди мужчин стал норвежский биатлонист Йоханнес Бё.

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