Падин: обвинения в коррупции в адрес Бессеберга просто сфабрикованы

Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин поделился мнением о бывшем президенте Международного союза биатлонистов (IBU) норвежце Андерсе Бессеберге. Падин отметил, что Бессеберг многое сделал для развития мирового биатлона, и подчеркнул, что считает обвинения в коррупции, выдвинутые в адрес экс-главы IBU, сфабрикованными.

«Моё мнение: он профессионал с большой буквы. Для мирового биатлона он сделал очень много, а обвинения, которые ему приписывают, просто сфабрикованы, на мой взгляд. Он всегда поступал справедливо, лояльно относился к политическим баталиям. Мы в России имели и чемпионаты мира, и этапы Кубка мира — и обижаться никому не стоит. Считаю, что это была величина биатлона, это золотое время не только для России, но и для всех стран», — приводит слова Падина «Матч ТВ».

Напомним, Бессебергу ранее были предъявлены обвинения в коррупции с 2009 по 2018 год. Норвежский специалист руководил IBU более 25 лет.