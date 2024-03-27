Чемпионка России Шевнина — о трассе в Тюмени: для меня чем хуже трасса, тем лучше

В эти дни в Тюмени проходит чемпионат России — 2024 по биатлону. Вчера, 26 марта, состоялась женская гонка преследования. Российская биатлонистка Полина Шевнина рассказала о состоянии трассы, на которое жаловались многие спортсмены.

«Конечно, комфортнее, когда трасса твёрдая, скольжение хорошее. Если брать чисто меня и мои гонки, то по ощущениям, чем трасса хуже, тем мне лучше (смеётся). Взять Ижевск: когда выпал свежий снёг, ботинки в нём утопали, у меня получилось взять медаль. Потом выигрывала награды в жёсткий мороз. Сейчас трасса «плывёт», и я снова на пьедестале», — приводит слова Шевниной «Тюменская арена».

Напомним, лучшей в гонке преследования оказалась белорусская спортсменка Анна Сола. Она выиграла у российской биатлонистки шесть секунд. Однако золотая медаль соревнований по итогу досталась Полине Шевниной, так как представители Беларуси участвуют во внутренних российских стартах вне зачёта.