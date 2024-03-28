Сборная Беларуси выиграла смешанную эстафету на ЧР-2024

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Сборная Беларуси стала победителем смешанной эстафеты в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 по биатлону в Тюмени.

Квартет, состоящий из Анны Солы, Динары Смольской, Дмитрия Лазовского и Антона Смольского преодолел дистанцию за 1:17:33,4 секунды. Они воспользовались девятью дополнительными патронами. Второе место заняла первая команда Новосибирской области (Анастасия Гришина, Евгения Буртасова, Роман Ерёмин и Даниил Серохвостов). Тройку призёров замкнула ХМАО-Югра-1 (Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Алексей Вагин и Пётр Пащенко).

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024.

Смешанная эстафета:

1. Республика Беларусь — 1:17:33,4 (0+9).

2. Новосибирская область-1 — 15,9 секунды отставания (0+4).

3. ХМАО-Югра-1 +16,5 (1+11).

4. ХМАО-Югра-2 +31,0 (0+9).

5. Свердловская область +1.31,5 (1+9).

6. ЯНАО +2.13,9 (0+15).

ЧР-2024 по биатлону завершится 31 марта.