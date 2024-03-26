«Призовые больше моей месячной зарплаты!» Неожиданный чемпион в российском биатлоне

Второй день чемпионата России подарил болельщикам настоящую сенсацию. В мужском спринте неожиданную победу в крутой борьбе одержал Иван Колотов. Пермский спортсмен разобрался с топами нашего биатлона – Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым. Как ему это удалось?

«Моя зарплата — порядка 15 тысяч рублей в месяц»

Победа Колотова – более чем сенсационная. Иван – не самый известный биатлонист. Спортсмен никогда не бегал на Кубках мира и Кубках IBU. Долгое время его главной наградой оставалось золото чемпионата России, которое было завоёвано в 2020 году в смешанной эстафете вместе с Валерией Каюмовой (Васнецовой).

Уже после отстранения россиян Колотов стал мелькать в новостных сводках. Впервые о нём заговорили, когда Антон Бабиков в шутку назвал Ивана «Аполлоном команды». Как позднее объяснил пермский биатлонист, это было связано с тем, что в Сочи он тренировался без футболки.

Тогда же Колотов засветился и по другому поводу. Спортсмен пожаловался на финансирование в регионе.

«Моя зарплата – порядка 15 тысяч рублей в месяц. Спасают сборы и соревнования: там кормят, дают суточные, и зарплата в это время копится. Но это пока я холостой, а что будет потом, когда заведу семью – не знаю.

При этом инвентарь и экипировку в регионе тоже не дают, почти всё здесь приходится покупать самому. За всё время мне выдали лыжи, палки и ботинки только однажды – в прошлом году. В сборной сейчас тоже не дают, так как в списках меня нет, езжу «прицепом», за счёт региона.

Сколько у меня всего пар лыж – даже стыдно сказать, очень мало. Лучше оставлю эту цифру при себе. Если взять топовых спортсменов, вроде Эдуарда Латыпова или Антона Бабикова, то у них на человека лыж будет больше, чем у нас на всю сборную края.

А без доступа к современным технологиям конкурировать с богатыми регионами – ХМАО, Тюменью, Красноярском – на Кубках России было почти невозможно. Не каждый регион может себе позволить баночку порошка за 15 тысяч рублей, которой хватит на одни соревнования. Мой – точно не может. Но, как говорит моя мама, лучшая смазка – это нули на стрельбе», — заявил Иван Sports. Ru.

Однако позднее Колотов опроверг сказанное в интервью Минспорта Пермского края.

«К сожалению, то, что опубликовано, вырвано из контекста. Что касается инвентаря и экипировки, то мне в этом году выдали. Поймите, у меня претензии к работе краевой федерации биатлона, а не к самому региону. Я не собираюсь никуда уходить, мне нравится выступать за Пермский край. При этом по опубликованному материалу кажется, что я неблагодарный, зазвездился и офигел! Но это не так! Да, есть минусы, в частности в заработной плате, потому что всегда хочется больше, но я благодарен и тому, что есть!» — высказался Иван.

Неожиданный чемпион

В сезоне-2022/2023 Иван стал выделяться и спортивными результатами. На Кубке России он взял три личных серебра и одну бронзу, а на чемпионате России – серебро. В текущем же сезоне у 26-летнего атлета случился явный спад. На Кубке России он лишь раз заехал в топ-10, а на Кубке Содружества даже не добрался до десятки лучших.

На чемпионате страны же Иван преобразился. В спринте с нулём Колотов занял пятое место. Но даже с таким результатом пермский спортсмен не был в числе фаворитов пасьюта. Всю гонку преследования Иван был где-то недалеко от тройки лидеров, но, несмотря на это, не рассматривался как потенциальный победитель.

Всё изменила последняя стрельба. На заключительный рубеж Колотов пришёл вместе с Каримом Халили, Александром Корневым и Петром Пащенко. Все, кроме Ивана, допустили промахи. Пермский спортсмен ушёл лидером с полуминутным отрывом.

Вслед за ним в гонку убежали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Смольский и Карим Халили. Как ни пытались шустрые спортсмены догнать не самого быстрого Колотова, у них ничего не вышло. На финиш Иван пришёл первым, одержав триумфальную победу.

Лишь спустя восемь секунд в створе оказались Логинов, Латыпов и Смольский, которые устроили настоящую зарубу. Победителем из этого поединка вышел Александр, который на последних сантиметрах опередил Эдуарда и Антона.

«Ноль — лучшая смазка»

После гонки Колотов поделился эмоциями от победы.

«Этот сезон сложился для меня не очень удачно, но я приехал на этот чемпионат с мыслями, что пора уже вылазить из этой ямы. Я каждый день просыпался с мыслю, что я выйду на спринт, обязательно стрельну ноль и буду в цветах. Я понимаю, что ходом парни намного сильнее сейчас бегут и меня может спасти только ноль. Первый день материализовался — я заехал пятым.

Сегодня у меня была расстановка — стрелять тоже ноль и быть уже с медалью, 100%. Даже учитывая все риски моего хода и хода парней, я понимал, что ноль — это лучшая смазка. Даже с учётом того, что лыжи сегодня у меня были не лучшие (улыбается). Я понимал, что самое главное — это не кидаться с самого начала. Мне даже с трибуны кричали: «Не кидайся!» Все тренеры подсказывали, сколько секунд. Я понимал, что 30 секунд отыграть у меня не смогут», — сказал Иван в эфире «Матч ТВ».

Не менее ярко, чем золоту, пермский спортсмен радовался отличным призовым.

«Если судить по прошлому году, то чемпионы получают где‑то по 90 тысяч. Это больше моей месячной зарплаты. Конечно, не в два раза больше, но всё же больше. Было такое, что раньше я получал около 25 тысяч, но в тот же год у нас в регионе решили поддержать спортсменов. От Минспорта и ЦСП поощряют спортсменов, в том числе премиями: я каждый год получаю неплохую премию. Финансово я стал более независимым, чем было раньше. Сегодняшние призовые — существенная помощь. Деньги пойдут на отдых, возможно, на свадьбу. Предложение девушке сделал, а вот свадьбу пока ещё не планируем. Хорошая финансовая поддержка», — добавил Иван.

Впереди на чемпионате России – день отдыха. Следующие гонки, смешанные эстафеты, пройдут в четверг, 28 марта. И кто знает, может, и там нас ждут неожиданные результаты.