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Чемпионат России по биатлону — 2023/2024: кто такой Иван Колотов, который выиграл пасьют

«Призовые больше моей месячной зарплаты!» Неожиданный чемпион в российском биатлоне
Татьяна Постникова
Иван Колотов
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Иван Колотов «сделал» Александра Логинова и Эдуарда Латыпова.

Второй день чемпионата России подарил болельщикам настоящую сенсацию. В мужском спринте неожиданную победу в крутой борьбе одержал Иван Колотов. Пермский спортсмен разобрался с топами нашего биатлона – Александром Логиновым и Эдуардом Латыповым. Как ему это удалось?

«Моя зарплата — порядка 15 тысяч рублей в месяц»

Победа Колотова – более чем сенсационная. Иван – не самый известный биатлонист. Спортсмен никогда не бегал на Кубках мира и Кубках IBU. Долгое время его главной наградой оставалось золото чемпионата России, которое было завоёвано в 2020 году в смешанной эстафете вместе с Валерией Каюмовой (Васнецовой).

Уже после отстранения россиян Колотов стал мелькать в новостных сводках. Впервые о нём заговорили, когда Антон Бабиков в шутку назвал Ивана «Аполлоном команды». Как позднее объяснил пермский биатлонист, это было связано с тем, что в Сочи он тренировался без футболки.

Тогда же Колотов засветился и по другому поводу. Спортсмен пожаловался на финансирование в регионе.

«Моя зарплата – порядка 15 тысяч рублей в месяц. Спасают сборы и соревнования: там кормят, дают суточные, и зарплата в это время копится. Но это пока я холостой, а что будет потом, когда заведу семью – не знаю.

При этом инвентарь и экипировку в регионе тоже не дают, почти всё здесь приходится покупать самому. За всё время мне выдали лыжи, палки и ботинки только однажды – в прошлом году. В сборной сейчас тоже не дают, так как в списках меня нет, езжу «прицепом», за счёт региона.

Сколько у меня всего пар лыж – даже стыдно сказать, очень мало. Лучше оставлю эту цифру при себе. Если взять топовых спортсменов, вроде Эдуарда Латыпова или Антона Бабикова, то у них на человека лыж будет больше, чем у нас на всю сборную края.

А без доступа к современным технологиям конкурировать с богатыми регионами – ХМАО, Тюменью, Красноярском – на Кубках России было почти невозможно. Не каждый регион может себе позволить баночку порошка за 15 тысяч рублей, которой хватит на одни соревнования. Мой – точно не может. Но, как говорит моя мама, лучшая смазка – это нули на стрельбе», — заявил Иван Sports. Ru.

Как Колотов едва не совершил сенсацию на прошлогоднем Кубке России?
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Однако позднее Колотов опроверг сказанное в интервью Минспорта Пермского края.

«К сожалению, то, что опубликовано, вырвано из контекста. Что касается инвентаря и экипировки, то мне в этом году выдали. Поймите, у меня претензии к работе краевой федерации биатлона, а не к самому региону. Я не собираюсь никуда уходить, мне нравится выступать за Пермский край. При этом по опубликованному материалу кажется, что я неблагодарный, зазвездился и офигел! Но это не так! Да, есть минусы, в частности в заработной плате, потому что всегда хочется больше, но я благодарен и тому, что есть!» — высказался Иван.

Неожиданный чемпион

В сезоне-2022/2023 Иван стал выделяться и спортивными результатами. На Кубке России он взял три личных серебра и одну бронзу, а на чемпионате России – серебро. В текущем же сезоне у 26-летнего атлета случился явный спад. На Кубке России он лишь раз заехал в топ-10, а на Кубке Содружества даже не добрался до десятки лучших.

На чемпионате страны же Иван преобразился. В спринте с нулём Колотов занял пятое место. Но даже с таким результатом пермский спортсмен не был в числе фаворитов пасьюта. Всю гонку преследования Иван был где-то недалеко от тройки лидеров, но, несмотря на это, не рассматривался как потенциальный победитель.

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Всё изменила последняя стрельба. На заключительный рубеж Колотов пришёл вместе с Каримом Халили, Александром Корневым и Петром Пащенко. Все, кроме Ивана, допустили промахи. Пермский спортсмен ушёл лидером с полуминутным отрывом.

Вслед за ним в гонку убежали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Смольский и Карим Халили. Как ни пытались шустрые спортсмены догнать не самого быстрого Колотова, у них ничего не вышло. На финиш Иван пришёл первым, одержав триумфальную победу.

Лишь спустя восемь секунд в створе оказались Логинов, Латыпов и Смольский, которые устроили настоящую зарубу. Победителем из этого поединка вышел Александр, который на последних сантиметрах опередил Эдуарда и Антона.

«Ноль — лучшая смазка»

После гонки Колотов поделился эмоциями от победы.

«Этот сезон сложился для меня не очень удачно, но я приехал на этот чемпионат с мыслями, что пора уже вылазить из этой ямы. Я каждый день просыпался с мыслю, что я выйду на спринт, обязательно стрельну ноль и буду в цветах. Я понимаю, что ходом парни намного сильнее сейчас бегут и меня может спасти только ноль. Первый день материализовался — я заехал пятым.

Сегодня у меня была расстановка — стрелять тоже ноль и быть уже с медалью, 100%. Даже учитывая все риски моего хода и хода парней, я понимал, что ноль — это лучшая смазка. Даже с учётом того, что лыжи сегодня у меня были не лучшие (улыбается). Я понимал, что самое главное — это не кидаться с самого начала. Мне даже с трибуны кричали: «Не кидайся!» Все тренеры подсказывали, сколько секунд. Я понимал, что 30 секунд отыграть у меня не смогут», — сказал Иван в эфире «Матч ТВ».

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Не менее ярко, чем золоту, пермский спортсмен радовался отличным призовым.

«Если судить по прошлому году, то чемпионы получают где‑то по 90 тысяч. Это больше моей месячной зарплаты. Конечно, не в два раза больше, но всё же больше. Было такое, что раньше я получал около 25 тысяч, но в тот же год у нас в регионе решили поддержать спортсменов. От Минспорта и ЦСП поощряют спортсменов, в том числе премиями: я каждый год получаю неплохую премию. Финансово я стал более независимым, чем было раньше. Сегодняшние призовые — существенная помощь. Деньги пойдут на отдых, возможно, на свадьбу. Предложение девушке сделал, а вот свадьбу пока ещё не планируем. Хорошая финансовая поддержка», — добавил Иван.

Впереди на чемпионате России – день отдыха. Следующие гонки, смешанные эстафеты, пройдут в четверг, 28 марта. И кто знает, может, и там нас ждут неожиданные результаты.

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