Смольский — о промахах в смешанной эстафете: решил внести больше интереса в гонку

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал ошибки на стрельбе в смешанной эстафете в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 в Тюмени.

«Почему промахивался? Решил внести больше интереса в гонку, чтобы мы лидировали не с таким преимуществом. Возможно, не справился с солнечной обстановкой. Время прошло, и солнце стало выше. Пошло смещение, и я не сориентировался куда. На тренировках такого опыта не было.

Хочется поблагодарить болельщиков, которые, несмотря на неудачные гонки, поддерживают. Это спорт, и мы понимаем, что не только мы тренируемся, но ещё и остальные тренируются. Поэтому огромный привет Беларуси! Мы рады сегодня победить», — сказал Смольский в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024.

Смешанная эстафета:

1. Республика Беларусь — 1:17.33,4 (0+9).

2. Новосибирская область-1 — 15,9 секунды отставания (0+4).

3. ХМАО-Югра-1 +16,5 (1+11).