Гандлер — о Симоне Эдере: он хотел бы заниматься биатлоном как минимум до 80 лет!

Лидер женской сборной Австрии по биатлону Анна Гандлер высказала мнение относительно будущего серебряного призёра Олимпиады-2010 Симона Эдера. По словам биатлонистки, ветеран австрийского спорта может выступать долгое время, но основной его целью является участие в Олимпийских играх — 2026.

«Симон провёл невероятный сезон. Не стоит забывать, что он самый возрастной спортсмен на Кубке мира.

Собирается ли он продолжать карьеру? Думаю, да, иначе он бы попрощался с нами после последней гонки. Он по-прежнему очень мотивирован. Я разговаривала с ним и спросила о том, будет ли он рад, если его дочь займётся биатлоном. И он ответил, что это его мечта. Я думаю, он хотел бы заниматься биатлоном как минимум до 80 лет. Это впечатляет. Но я думаю, что его цель — пройти путь до Игр 2026 года», — сказала Гандлер в интервью Nordic Magazine.

23 февраля Симону Эдеру исполнился 41 год. Он является многократным призёром чемпионатов мира (0-2-3).