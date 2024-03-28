Анна Сола: надеюсь, мы сломаем систему и белорусов начнут награждать на чемпионате России

Белорусская биатлонистка Анна Сола поделилась эмоциями от победы сборной Беларуси в смешанной эстафете на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону — 2024 в Тюмени, а также выразила надежду, что в будущем белорусским спортсменам начнут вручать награды на этих соревнованиях.

«Конечно, это здорово. Классно, что у нас всё получилось. Надеюсь, мы вообще сломаем систему, и нас начнут награждать, и будет играть гимн Беларуси. Хочется этого, когда выступаешь на международных стартах. А на чемпионате России выступает не одна страна», — сказала Сола в эфире «Матч ТВ».

Напомним, белорусские биатлонисты выступают на чемпионате России вне зачёта, поэтому золотые медали за смешанную эстафету получили спортсмены из команды Новосибирской области (Анастасия Гришина, Евгения Буртасова, Роман Ерёмин и Даниил Серохвостов), занявшие второе место в гонке.