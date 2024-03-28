Анна Гандлер рассказала, кто может выиграть Кубок мира по биатлону в новом сезоне

Австрийская биатлонистка Анна Гандлер поделилась мнением о победительнице общего зачёта Кубка мира в сезоне-2024/2025. Решать судьбу «Большого хрустального глобуса», по её словам, будут две биатлонистки.

«Было бы здорово, если бы Ингрид выиграла общий зачёт. Она доставила мне много хлопот в Канморе. Мы вместе приехали на последнюю стрельбу и увидели, что Лиза Виттоцци уже уходит с огневого рубежа, закрыв все мишени. Тогда она (Ингрид Тандреволд. — Прим. «Чемпионата») уже знала, что потеряла «Большой хрустальный глобус», и мне было так жаль её. Наверное, было очень тяжело пережить этот момент.

Лу Жанмонно тоже была очень близка и финишировала второй в общем зачёте. Она тоже могла бы заслужить «Глобус». Так что Лу, или Ингрид, или я (смеётся)!» — сказала Гандлер в интервью Nordic Magazine.

Напомним, победительницей общего зачёта Кубка мира по биатлону — 2023/2024 стала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Второе место заняла француженка Лу Жанмонно, а на третьем месте расположилась норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд.