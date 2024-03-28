Серохвостов — об итогах смешанной эстафеты на ЧР-2024: чувствую ли я себя чемпионом? Нет

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, что не считает себя победителем смешанной эстафеты в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024. Команда Новосибирской области добралась до финиша на втором месте, но из-за победы белорусов получила золотые награды турнира. Сборная Беларуси, напомним, выступает на турнире вне зачёта.

«Чувствую ли я себя чемпионом? Нет. Нас сейчас поздравляют, говорят: «С победой, чемпионы России», но не чувствуется, что мы выиграли. Белорусы ушли со стрельбы, когда я только пришёл на рубеж! Финишировал вторым, белорусы победили, ну какое первое место? Смешно.

Здорово, что в честь белорусов играл гимн? Хорошо, безусловно. Может быть, в следующем году всё поменяется и будет открытый чемпионат», — сказал Серохвостов «Матч ТВ».