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Гараничев и Сливко выиграли сингл-микст на чемпионате России по биатлону

Сборная Тюменской области стала победителем одиночной смешанной эстафеты в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024 по биатлону в Тюмени.

Дуэт Виктории Сливко и Евгения Гараничева преодолел дистанцию за 42.00,5 секунды. Спортсмены воспользовались 11 дополнительными патронами и пробежали один штрафной круг. Второе место заняла команда Пермского края. На счету Анастасии Зыряновой и Ивана Колотова один штрафной круг и восемь дополнительных патронов. Тройку призёров замкнули представители Республики Татарстан. Любовь Калинина и Евгений Емерхонов использовали восемь доппатронов.

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024.

Одиночная смешанная эстафета

1. Тюменская область — 42.00,5 (1+11).

2. Пермский край — 13,9 секунды отставания (1+8).

3. Республика Татарстан +40,0 (0+8).

4. СЗФО +42,8 (0+11).

5. Республика Беларусь-1 +43,3 (2+10).

6. ХМАО-Югра-1+47,5 (0+10).

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