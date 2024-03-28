Носкова: бороться с белорусами очень сложно, но мы стараемся

Трёхкратная чемпионка Универсиады-2019 Екатерина Носкова считает, что белорусские биатлонисты могли бы навязать борьбу на Кубке мира. Так спортсменка отреагировала на победу Беларуси в смешанной эстафете Альфа-Банк чемпионата России — 2024.

«Конечно, я рада медали. Но хотелось бы побороться за победу. Хотя нужно понимать, что белорусы бежали сильнейшим составом. Скорее всего, такую команду они могли выставить и на Кубок мира. И даже там были бы конкурентоспособны. Поэтому бороться с белорусами очень сложно. Но мы стараемся. По своему этапу скажу: прошла неплохо. Но необходимо стрелять чище, чтобы передавать эстафету лидером», — приводит слова спортсменки «Тюменская арена».

Напомним, сборная Беларуси выступает вне зачёта и не получила золотые награды ЧР-2024. Они достались команде из Новосибирской области.

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024.

Смешанная эстафета:

1. Республика Беларусь — 1:17.33,4 (0+9).

2. Новосибирская область-1 — 15,9 секунды отставания (0+4).

3. ХМАО-Югра-1 +16,5 (1+11).