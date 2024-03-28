Лазовский: глупо говорить, что не скучаем по Кубку мира. Там призовые больше

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский поделился мнением касательно отсутствия спортсменов из Беларуси на международной арене.

«Скучаем ли мы по международным турнирам? Глупо говорить, что не скучаем, на самом деле, конечно, скучаем. Там больше призовые, больше возможностей открывается по инвентарю. Но в плане борьбы и конкуренции и в России всё прекрасно», — сказал биатлонист в интервью «Тюменской арене».

Напомним, сборная Беларуси выступает на ЧР-2024 в Тюмени вне зачёта и не получила золотые награды смешанной эстафеты. Они достались команде из Новосибирской области.

Биатлон. Чемпионат России по биатлону — 2024.

Смешанная эстафета

1. Республика Беларусь — 1:17.33,4 (0+9).

2. Новосибирская область-1 — 15,9 секунды отставания (0+4).

3. ХМАО-Югра-1 +16,5 (1+11).