Колотов: пришла мысль в голову: «Даже если проиграем тюменцам, будет не так обидно»

Российский биатлонист Иван Колотов, представляющий команду Пермского края, прокомментировал своё выступление в одиночной смешанной эстафете на Альфа-Банк чемпионате России по биатлону — 2024 в Тюмени. Спортсмен в паре с биатлонисткой Анастасией Зыряновой заняли второе место в этой гонке, победу одержала команда Тюменской области, которую представили Виктория Сливко и Евгений Гараничев.

«Всё было хорошо, когда я прошёл первый этап. Когда бежал второй этап, были мысли, что всё нормально, есть отрыв. Потом пришла мысль в голову: «Даже если проиграем тюменцам, будет не так обидно». Мысли материальны. Мы особо не говорили по поводу расклада, настраиваемся сами», — сказал Колотов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате России — 2024 Колотов стал победителем гонки преследования.