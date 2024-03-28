Гараничев: обещал семье и себе, что это мой последний сезон. От своих слов не отказываюсь

Бронзовый призёр Олимпиады-2014 36-летний российский биатлонист Евгений Гараничев после победы в одиночной смешанной эстафете на Альфа-Банк чемпионате России — 2024 в паре с Викторией Сливко заявил, что не изменит своё решение о завершении спортивной карьеры. Спортсмен подчеркнул, что дал обещание себе и своей семье, что текущий сезон станет для него последним.

«Так вот надо на хорошей ноте заканчивать на родной земле. Я пообещал семье, пообещал себе, что это будет мой последний сезон. Я от своих слов не отказываюсь. Чем буду заниматься? Есть несколько вариантов, но пока не могу сказать точно», — приводит слова Гараничева «Матч ТВ».

После победы в сингл-миксте Сливко и Гараничева награждали родители биатлониста. Второе место в этой гонке заняли Анастасия Зырянова и Иван Колотов, представляющие команду Пермского края. Третьими стали Любовь Калинина и Евгений Емерхонов (Республика Татарстан).