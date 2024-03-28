Сливко — о победе в сингл-миксте: это последняя гонка с Гараничевым. И радостно, и грустно

Победительница одиночной смешанной эстафеты в рамках Альфа-Банк чемпионата России по биатлону — 2024 в Тюмени Виктория Сливко поделилась впечатлениями после золотого финиша Евгения Гараничева. Тандем спортсменов из Тюменской области провёл заключительную совместную гонку. Гараничев, напомним, завершает карьеру по окончании этого сезона.

«Гонка очень классная, я все эмоции выплеснула уже после заключительной стрельбы Евгения. Кричала от радости за себя, за него. Шансы были у всех, в том числе у нас. Победили в интересной борьбе. Я думаю, что мы сегодня так нормально потрепали нервишки всем нашим любимым болельщикам тюменским и всем тем, кто нас поддерживал.

Я, наверное, действительно даже после своих успехов так не выражала свои чувства, как сегодня. Но больше рада за Евгения, потому что он заканчивает карьеру. Это была наша заключительная совместная гонка. И радостно, и грустно. Но здорово, что именно чемпионом России Гараничев завершит свой спортивный путь», — сказала биатлонистка в интервью «Тюменской арене».

Отметим, что после победы в сингл-миксте Сливко и Гараничева награждали родители биатлониста. Второе место в этой гонке заняли Анастасия Зырянова и Иван Колотов, представляющие команду Пермского края. Третьими стали Любовь Калинина и Евгений Емерхонов (Республика Татарстан).