Гараничев объяснил промахи в сингл-миксте на ЧР в Тюмени

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российский биатлонист Евгений Гараничев объяснил ошибки на стрельбище во время одиночной смешанной эстафеты в рамках Альфа-Банк чемпионата России — 2024.

«Гонка была тяжёлой. С первым этапом я не справился, но потом собрался, стал работать лучше. Не смотрел на то, как впереди бежит Ваня Колотов и сколько я выигрываю у преследователей. Просто шёл в своём темпе. И очень рад, что нам удалось вместе с Викой подтвердить результат прошлого чемпионата.

Откуда взялся штрафной круг? Лыжи не хотели останавливаться, и я споткнулся на подъезде. Немного сбил настрой. Начал работать быстро, бесконтрольно совершал выстрелы», — сказал 36-летний спортсмен в интервью «Тюменской арене».

Напомним, Евгений Гараничев и Виктория Сливко стали победителями сингл-микста на ЧР-2024 в Тюмени. Для Гараничева это последний сезон в карьере.