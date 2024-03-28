Тренерский совет СБР оценил работу тренерских штабов команд в сезоне-2023/2024

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР) оценил работу тренерских штабов российских команд в сезоне-2023/2024, сообщил руководитель пресс-службы организации Сергей Аверьянов в телеграм-канале.

Тренерский совет рассмотрел отчётные доклады и выставил оценку «удовлетворительно» тренерским штабам Юрия Каминского, Михаила Шашилова и Артёма Истомина (взрослый состав) и Владимира Брагина (юниорский состав).

Напомним, с 25 по 31 марта в Тюмени проходит Альфа-Банк чемпионат России по биатлону — 2024. 30 марта в рамках соревнований состоится женская эстафета и мужской масс-старт. В последний день чемпионата страны пройдут женская гонка с общего старта и мужская эстафета. Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.