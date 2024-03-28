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Совет СБР отменил именные тренерские группы в сборной России на сезон-2024/2025

Тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР), собранный по итогам сезона-2023/2024, утвердил структуру сборной команды России на сезон-2024/2025. Её представил руководитель пресс-службы организации Сергей Аверьянов.

Биатлон. Структура сборной команды России на сезон – 2024/2025:

А1 – мужская основная команда;

А2 – женская основная команда;

Б1 – мужская резервная команда;

Б2 – женская резервная команда;

В1 – юниорская команда (юниоры);

В2 – юниорская команда (юниорки);

В3 – юниорская команда (смешанная).

Таким образом, заседание совета проголосовало за возвращение к формату основной и резервной сборных команд. Равнозначных именных групп тренеров в новом сезоне не будет. При этом самостоятельная подготовка отдельных спортсменов за счёт регионов допускается.

Критерии формирования сборных команд для участия в международных соревнованиях в сезоне-2024/2025 будут презентованы общественности лишь в сентябре 2024 года.