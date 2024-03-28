Каминский оценил возможность воссоединения с Халили. Тренер возглавит основную сборную

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский в эфире «Матч ТВ» прокомментировал решение совета СБР расформировать именные тренерские группы на следующий сезон, заменив их на основную и резервную.

Каминский: одна сборная будет с прицелом на 2026-й, олимпийский год и международные соревнования, если они будут. Вторая будет готовить резерв.

Журналист: вы будете руководить основной группой?

Каминский: да.

Журналист: соответственно, к вам должны прийти все сильнейшие биатлонисты, в том числе Халили и Серохвостов, которые ранее от вас ушли к Артёму Истомину?

Каминский: по идее да, но самоподготовку никто не отменял. Их право — идти или не идти.

Журналист: как вы отнеслись к решению сделать основу и резерв?

Каминский: мы сейчас столкнулись с проблемой, которая сказывается на результате. Если у спортсменов разные уровни, приходится решать разные задачи. Тренерам в своём фокусе внимания приходится удерживать много деталей, которые удержать сложно, отсюда идут и недоработки.