Биатлонистка Ирина Кручинкина впервые стала мамой

28-летняя российская биатлонистка Ирина Кручинкина (Шаклеина), ныне выступающая за Беларусь, сообщила, что впервые стала мамой.

В октябре 2022 года Кручинкина вышла замуж за российского биатлониста Дмитрия Шаклеина.

«Привет, наша дочка Кира! 27.03.2024. Мы так тебя ждали с папой. Идеальная наша девочка: давала тренироваться до последнего дня, даже не заметила беременность, всё прошло легко и быстро! 26 марта мы ещё катались на лыжах, а 27 поехали в роддом. Вели переговоры, чтобы не родиться 28 марта, теперь у каждого будет свой день рождения. Муж просил: давай, пожалуйста, только не Овна, мне тебя хватает, но мы-то с дочкой заодно.

Фото: из личного архива Ирины Кручинкиной

Фото: из личного архива Ирины Кручинкиной

На прошлый Новый год я загадала желание – дочку Киру, и повязала красную нить. Моё желание исполнилось. Мечты сбываются», — подписала фото биатлонистка.