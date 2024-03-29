28-летняя французская биатлонистка Клоэ Шевалье объяснила, почему приостановила карьеру в январе 20204 года. Спортсменка выступала на Кубка мира на старте сезона-2023/2024, однако позже заявила, что ей нужно время отойти от биатлона.

«У меня был мононуклеоз, из-за него я прервала сезон. Желание выступать заставляло меня несколько раз надеть форму, но я знала, что моё тело не готово к этому. Это объясняет трудности, которые были у меня в начале сезона. Было тяжело. Но я улыбаюсь, потому что разделила это время со своими близкими. Я бесконечно благодарна всем людям, близким и далёким, которые думали обо мне», — написала Шевалье на своей странице в социальных сетях.

Лучшим результатом французской биатлонистки в сезоне-2023/2024 стало 12-е место в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).