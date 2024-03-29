«Я сделал всё, что мог». Олимпийский чемпион Пеппе Фемлинг — о завершении карьеры

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете 32-летний шведский биатлонист Пеппе Фемлинг прокомментировал завершение спортивной карьеры.

«Конечно, было грустно, но в то же время я испытал радость, когда увидел товарищей по команде, ожидающих меня на финише. В детстве было легко сказать, что я хочу быть лучшим в мире и завоёвывать золотые медали. Когда я вырос и понял, насколько это тяжело, мне стало гораздо труднее поверить, что я смогу это сделать. Я очень рад и горжусь всеми завоёванными наградами.

Биатлон мне запомнится невероятным командным духом, который у нас всегда был, и прекрасными странами, которые мне удалось посетить благодаря биатлону. Мне будет не хватать образа жизни спортсмена, который постоянно находится в дороге и соревнуется. Но об уходе из спорта я начал задумываться ещё после сезона-2021/2022, когда понял, что есть жизнь и за пределами биатлона. Я доволен своей карьерой, особенно, последним её месяцем, когда я уже чувствовал, что всё заканчивается. Я сделал всё, что мог, и теперь смотрю в будущее. Возможно, я проведу много времени на поле для гольфа или в горах. Может, займусь ремонтом дома. После лета я вернусь к реальности и начну учиться», — приводит слова Фемлинга пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).