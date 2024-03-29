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В СБР объяснили причину создания основной и резервной сборной России по биатлону

В СБР объяснили причину создания основной и резервной сборной России по биатлону
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Глава тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Брагин ответил на вопрос о создании основной и резервной сборной России.

«Решили вернуться к тому принципу, как говорится, советскому. Ситуация такая, что пока непонятно, когда состоятся международные соревнования, но всё равно фокус к Олимпиаде 2026 года пока остаётся. Поэтому решили в основную завести более взрослых спортсменов, которые к 2026 году будут готовы выступать, а у резервной команды будет фокус на 2030 год, то есть набрать молодёжь, чтобы они готовились. Допустим, если в основной женской сборной главным будет Михаил Шашилов, то к нему должны прийти все сильнейшие из группы Артёма Истомина. Если кто‑то не захочет, то на совете было озвучено, что самоподготовка не запрещена, они спокойно могут готовиться в регионе. Все сильнейшие будут приглашены в основную команду», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».

Биатлонисты из России и Беларуси не принимают участия в международных турнирах с марта 2022 года по решению IBU.

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