В СБР объяснили, почему в Ханты-Мансийске пройдут сразу три первых этапа сезона-2024/2025

Глава тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Брагин ответил на вопрос о причинах проведения в Ханты-Мансийске трёх стартовых этапов сезона-2024/2025.

«Ну хорошо, а где ещё в это время будет снег, кроме Ханты‑Мансийска? В Тюмени лыжники всё заняли. В составлении календаря очень много подводных камней. Естественно, перекрутили все варианты, какие есть, но пока вариант такой. Вчера приняли его за основу. Пока непонятно, что будет с чемпионатом Союзного государства. Если в середине апреля всё будет понятно, то, возможно, в Мурманске соберемся и всё решим. Поставили срок — до 25 апреля», — приводит слова Брагина «Матч ТВ».

Зимний сезон‑2024/2025 начнётся 21 ноября в Ханты‑Мансийске. Сначала там состоится этап Кубка Содружества, далее пройдут два этапа Кубка России.